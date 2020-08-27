إصابة رجل من الطيبة بجروح إثر اعتداء عناصر شرطة عليه

اعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، على رجل من مدينة الطيبة، يبلغ من العمر 40 عاما، بحسب ما قال شقيقُ المُعتدى عليه لمراسل "عرب 48"، الخميس.

وتسبب اعتداءُ الشرطة، بجروح متوسطة لنزار طيبي، نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

نزار طيبي، ضحية اعتداء عناصر الشرطة

وكشفت الفحوصات التي خضع طيبي لها، تعرّض أنفه لعدّة كسور، ونزيف في منطقة عينه اليمنى، بالإضافة إلى جرح عميق في إحدى أذنيه.

وجاء في التفاصيل أن طيبي هرب ركضًا من عناصر الشرطة لأنه لا يملك رخصة قيادة، حتَّى أمسكوه وبرّحوه ضربًا، دون توقف رغم توسلاته لهم بأن يتركوه.