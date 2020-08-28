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مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 12:17

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس
من مكان الحادث قرب القدس، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية (20 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على شارع 386 بالقرب من مدينة القدس، كما أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بأنها طفيفة، صباح اليوم الجمعة.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية للمصابين.

وتسبب الحادث بازدحامات مرورية على طريق القدس، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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يذكر أن 193 شخصا بينهم 64 مواطنا عربيا في البلاد، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من العام الماضي 217 ضحية.

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#القدس
#حوادث الطرق
#سيارات
#دراجات نارية

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

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