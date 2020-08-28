مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب القدس

لقي سائق دراجة نارية (20 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية على شارع 386 بالقرب من مدينة القدس، كما أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بأنها طفيفة، صباح اليوم الجمعة.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية للمصابين.

وتسبب الحادث بازدحامات مرورية على طريق القدس، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.