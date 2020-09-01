كابول: اتهام شاب بالتسبب بحادث طرق ووفاة طفلة من شعب

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (24 عاما) من قرية كابول، على خلفية ضلوعه بالتسبب بحادث طرق ووفاة طفلة من قرية شعب.

ونسبت لائحة الاتهام للشاب، تهم الاستهتار إثر حادث طرق مروّع، والتسبب بإصابات خطيرة والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وأرفقت النيابة العامة لائحة الاتهام بطلب تمديد فترة اعتقال الشاب وسحب رخصة قيادته حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم 14 آب/أغسطس قاد المتهم سيارته وهو سائق جديد، برفقة راكبين آخرين وهو لا يملك رخصة تأمين وتحت تأثير مخدر الكنابيس".

وأضافت "خلال قيادته قام شرطي بالإشارة للشاب من أجل التوقف للفحص، إلا أنه هرب من المكان واستمر في القيادة وتجاوز المركبات التي تسير أمامه، وانحرف إلى المسلك المعاكس متجاوزا خط فاصل متواصل واستمر في القيادة بالاتجاه المعاكس إلى أن اصطدام بمقدمة مركبة كانت تسير في مسارها وبداخلها أفراد عائلة من شعب".

وتابعت "الحادث أسفر عن وفاة الطفلة جوليا نميرات (عام واحد) وإصابة والديها وشقيقها بجراح خطيرة ومتوسطة أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وفور وقوع الحادث لاذ المتهم بالفرار من المكان".