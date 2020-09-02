كابول: تعليق التعليم بالمدارس بسبب العنف والجريمة

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب وبالتشاور مع المجلس المحلي في قرية كابول عن الإضراب العام وتعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في القرية، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها القرية عقب حوادث العنف والجريمة التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

وأصدرت لجنة أولياء الطلاب في القرية، مساء الثلاثاء، بيانا جاء فيه "أهلنا في كابول، لجنة أولياء أمور الطلاب العامة، وبالتشاور مع المجلس المحلي، ونظرا للظروف الراهنة وحفاظا على سلامة أبنائنا، تعلن الإضراب العام في المدارس وجميع المؤسسات التربوية ليوم الأربعاء الموافق 02/09/2020".

ويأتي تعليق الدراسة والإضراب في المدارس نظرا للظروف التي تمر بها القرية عقب جريمة القتل التي راح ضحيتها أحمد ريان (60 عاما)، وانتهاء مهلة الهدنة.

يذكر أن قرية كابول شهدت جريمتي إطلاق نار في غضون ساعات، في نهاية آب/أغسطس الماضي، أسفرتا عن مقتل شخص وإصابة 4 أشخاص بجراح متفاوتة في أعقاب وقوع شجار بين عائلتين.

وأعرب المواطنون في كابول عن استنكارهم وقلقهم إزاء الشجار وإطلاق النار بشكل عشوائي في القرية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان وكبح جماح ظاهرة العنف والجريمة.