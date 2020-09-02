مصرع فائد دبور من بيت جن و4 إصابات بحادثي طرق

لقي فريد دبور (50 عاما) من قرية بيت جن مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث دهس وقع عند مفرق الياغور قرب حيفا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الدهس الذي وقع على شارع 70 بالقرب من مفرق ياغور، وخلال ذلك زعم أن سائق سيارة خاصة صدم سيارة من الخلف لعمال يعملون في تطوير وصيانة الشارع.

وبحسب مصادر طبية تم إحالة شاب (23 عاما) من الرامة إلى مستشفى "رمبام"، والذي أصيب بجراح خطيرة. وتم إحالة آخر (50 عاما) من سكان بيت جن، ولكن تم إعلان وفاته بعد محاولات الإنعاش.

واعتقلت الشرطة سائق السيارة الذي تسبب بحادث الدهس، وأتضح أنه من سكان مدينة شفاعمرو يبلغ من العمر 30 عاما، وتبين أن ليس بحوزته رخصة قيادة، وسيتم عرضه في وقت لاحق اليوم على محكمة الصلح في حيفا للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله.

وأصيب 5 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة بحادثي طرق منفصلين وقعا في الساعات الأخيرة في منطقة حيفا وفي قرية عبلين، حيث تم نقل الجرحى للعلاج بالمستشفيات بعد إسعافهم ميدانيا.

في عبلين، أصيبت شابة (23 عاما) بجروح بلغت بين المتوسطة والخطيرة جراء حادث طرق ذاتي وقع في ساعات الليل في القرية، حيث نقلت الجريحة إلى المستشفى للعلاج، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث الذي نجم عن انقلاب السيارة التي قادتها الشابة.

وبالقرب من حيفا، أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، على شارع رقم 70 بمساره المؤدي إلى مدينة حيفا.

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عن جرحى جراء حادث دهس بالقرب من حيفا، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي وقدم الإسعافات الأولية لرجل في الخمسينيات وصفت حالته بالخطيرة ولآخر بالأربعينات وصفت حالته بالخطيرة.

كما أصيب اثنان من مستقلي السيارة الخصوصية بجروح متوسطة، حيث قامت طواقم الإسعاف بنقل الجرحى إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة مكان الحادث من الاتجاهين وشرعت التحقيق في ملابساته، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن حادث دهس وقع على شارع رقم 70 عند مفرق الياغور المؤدي لحيفا، إذ أقدمت سيارة خصوصية ولأسباب لم تتضح بدهس عمال يعملون على صيانة وتطوير الشارع.