  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا: إغلاق مدرسة في قلنسوة وروضة في الناصرة وحَجْر في شفاعمرو

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 23:00

كورونا: إغلاق مدرسة في قلنسوة وروضة في الناصرة وحَجْر في شفاعمرو
(تصميم: بلدية شفاعمرو)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أغلقت مدرسة في قلنسوة، اليوم، السبت، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها، كما أغلقت روضة للأطفال في الناصرة وأرسل طلاب ومدرسين إلى الحجر المنزلي في شفاعمرو.

قلنسوة: إغلاق المدرسة الشاملة

وقررت البلدية في مدينة قلنسوة إغلاق المدرسة الشاملة بإدارة المربّي مبارك تايه، بسبب إصابة أعضاء في الطاقم التعليمي وطلاب بفيروس كورونا.

وأضافت البلدية أن عددًا من الطلاب يتواجدون في الحجر المنزلي، كذلك.

الناصرة: إدخال طلاب إلى الحجر وإغلاق روضة خمسة صفوف

وفي الناصرة، قالت البلدية إنها باشرت الاتصال بمديري المدارس وأهالي لإبلاغهم بإصابة أي طالب أو معلم.

وأضاف بيان صادر عن البلديّة "بعد هذه الاتصالات قامت بلدية الناصرة بإبلاغ وزارة التربية والتعليم، وبشكلٍ فوريّ عُقد اجتماع مع المسؤولين من الوزارة عبر برنامج الزوم، وتم التواصل مع أهالي الطّلّاب والمدراء بدورهم قاموا بإبلاغ كل من كان باتصال مباشر مع أي طالب أو معلم مصاب بالدخول الطّوعيّ إلى الحجر الصحّيّ والاستمرار باتباع التعليمات الوقائيّة واتخاذ الاحتياطات اللّازمة، كما حثوهم على التواصل مع طبيب العائلة في حال حدوث أي طارئ حتى انتهاء تحقيقات وزارة الصحة وصدور تعليمات إضافيّة من قِبل الجهات المختصة. وحتى هذه اللحظة تم إغلاق صف بستان واحد وتوجيه كل الطلاب وذويهم لفحص مستعجل في المستشفى الإنجليزي بمتابعة مباشرة من قبل البلدية. وتم إدخال طلاب خمسة صفوف مختلفة من عدة مدارس للحجر الصحي. وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة التي توصي بأن يدخل للحجر الصحي فقط من قام باتصال مباشر مع أي مصاب. المدارس أدارت الموقف بمهنية ومسؤولية عالية وفقًا لتعليمات وزارة الصّحّة".

شفاعمرو: إصابتان في مدرستين

بينما أعلنت بلدية شفاعمرو عن تشخيص إصابتين بفيروس كورونا في مدرستي العين الابتدائية والإعدادية "د".

وقرّرت البلديّة إحالة الطلاب والمعلمين اللذين كانوا في مقربة من الحالات للحجر الصحي .

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#شفاعمرو
#الناصرة
#قلنسوة
#كورونا في المدارس

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مجد الكروم: معاناة وخسائر بسبب انقطاع التيار الكهربائي
مجد الكروم: معاناة وخسائر بسبب انقطاع التيار الكهربائي

2020-09-05

تخبّط في البلدات العربية إثر أنباء الإغلاق وتصريحات غمزو
تخبّط في البلدات العربية إثر أنباء الإغلاق وتصريحات غمزو

2020-09-05

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة

2020-09-05

الأكثر قراءة

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي "أوسلو" 

2020-09-04
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-04
نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

2020-09-04
نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

2020-09-04
3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

2020-09-04