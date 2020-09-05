كورونا: إغلاق مدرسة في قلنسوة وروضة في الناصرة وحَجْر في شفاعمرو

أغلقت مدرسة في قلنسوة، اليوم، السبت، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها، كما أغلقت روضة للأطفال في الناصرة وأرسل طلاب ومدرسين إلى الحجر المنزلي في شفاعمرو.

قلنسوة: إغلاق المدرسة الشاملة

وقررت البلدية في مدينة قلنسوة إغلاق المدرسة الشاملة بإدارة المربّي مبارك تايه، بسبب إصابة أعضاء في الطاقم التعليمي وطلاب بفيروس كورونا.

وأضافت البلدية أن عددًا من الطلاب يتواجدون في الحجر المنزلي، كذلك.

الناصرة: إدخال طلاب إلى الحجر وإغلاق روضة خمسة صفوف

وفي الناصرة، قالت البلدية إنها باشرت الاتصال بمديري المدارس وأهالي لإبلاغهم بإصابة أي طالب أو معلم.

وأضاف بيان صادر عن البلديّة "بعد هذه الاتصالات قامت بلدية الناصرة بإبلاغ وزارة التربية والتعليم، وبشكلٍ فوريّ عُقد اجتماع مع المسؤولين من الوزارة عبر برنامج الزوم، وتم التواصل مع أهالي الطّلّاب والمدراء بدورهم قاموا بإبلاغ كل من كان باتصال مباشر مع أي طالب أو معلم مصاب بالدخول الطّوعيّ إلى الحجر الصحّيّ والاستمرار باتباع التعليمات الوقائيّة واتخاذ الاحتياطات اللّازمة، كما حثوهم على التواصل مع طبيب العائلة في حال حدوث أي طارئ حتى انتهاء تحقيقات وزارة الصحة وصدور تعليمات إضافيّة من قِبل الجهات المختصة. وحتى هذه اللحظة تم إغلاق صف بستان واحد وتوجيه كل الطلاب وذويهم لفحص مستعجل في المستشفى الإنجليزي بمتابعة مباشرة من قبل البلدية. وتم إدخال طلاب خمسة صفوف مختلفة من عدة مدارس للحجر الصحي. وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة التي توصي بأن يدخل للحجر الصحي فقط من قام باتصال مباشر مع أي مصاب. المدارس أدارت الموقف بمهنية ومسؤولية عالية وفقًا لتعليمات وزارة الصّحّة".

شفاعمرو: إصابتان في مدرستين

بينما أعلنت بلدية شفاعمرو عن تشخيص إصابتين بفيروس كورونا في مدرستي العين الابتدائية والإعدادية "د".

وقرّرت البلديّة إحالة الطلاب والمعلمين اللذين كانوا في مقربة من الحالات للحجر الصحي .