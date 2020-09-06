عكا: إضرام النار بمحل تجاري وقوارب إثر شجار

أحرق جناة، بعد منتصف الليلة الماضية، محلا تجاريا في البلدة القديمة بعكا، بالإضافة إلى حرق عدد من القوارب بمنطقة الميناء في أعقاب وقوع شجار لم تتضح خلفيته بعد.

والتهمت ألسنة النار القوارب والمحل التجاري ما ألحق خسائر مادية جسيمة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحرائق في المكان، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحرائق.

هذا، ولم تتضح خلفية الشجار ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في الحادثة.