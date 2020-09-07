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إغلاق مدارس جولس للحد من تفشي كورونا

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 11:36

إغلاق مدارس جولس للحد من تفشي كورونا
أثناء افتتاح العام الدراسي في جولس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أغلقت كافة المدارس في قرية جولس، بدءا من اليوم الاثنين ولغاية إشعار آخر، في خطوة اتخذها المجلس المحلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس مجلس جولس المحلي، وسام نبواني، إغلاق جميع مدارس القرية والانتقال لمنظومة التعلم عن بُعد، اليوم، إثر ازدياد العدوى في القرية.

ولفت إلى أن الإغلاق لا يشمل طلاب التعليم الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة.

وناشد نبواني الأهالي بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم التجمهر وضع الكمامات.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في جولس بلغ 91 مريضا، ولم تندرج القرية ضمن الدائرة الحمراء بعد، فيما يعمل المجلس المحلي لقطع سلاسل تناقل عدوى كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جولس
#طلاب
#مدارس
#كورونا
#وسام نبواني

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