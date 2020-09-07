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لجنة الصحة القُطرية: المعطيات تدل على أننا متجهون إلى كارثة

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 13:37

لجنة الصحة القُطرية: المعطيات تدل على أننا متجهون إلى كارثة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حذرت لجنة الصحة القُطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، وتعنى بشؤون الصحة الخاصة بالمواطنين العرب، اليوم الاثنين، من ارتفاع كبير في عدد الحالات الصعبة والموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي إثر الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت إن جميع المعطيات تدل على أننا متجهون إلى كارثة، وأن أعداد الإصابات بعدوى كورونا في البلدات العربية بارتفاع مستمر.

شفاعمرو حمراء

قال رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، اليوم، إن "شفاعمرو أدرجت ضمن الشارة الحمراء، وعليه ستكون إسقاطات كثيرة في الأيام القادمة".

وأوضح أنه "منذ أشهر ونحن نناشد المواطنين بالالتزام بالتعليمات لتفادي الوصول لهذه المرحلة. علينا جميعا تحمل المسؤولية".

18% من فحوص كورونا في مستشفى الناصرة إيجابية

أفادت وزارة الصحة أن "9 أشخاص يمكثون في قسم النصر الخاص بكورونا في مستشفى الناصرة (الإنجليزي)، وصفت حالة 6 منهم بالخطيرة، 2 بوضع متوسط،1 بحالة جيّدة، علما أن 2 تم ربطهما بجهاز التنفس الاصطناعي. ويشار إلى أن عدد الفحوص التي أجريت في المستشفى، أمسِ، بلغت 158 فحصًا، نتيجة 29 منها إيجابية".

عدد الوفيات بكورونا تجاوز الألف بالبلاد

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 131970 حتى الساعة 10:38 من صباح اليوم الاثنين، بينهم 1022 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 476 وصفت حالتهم خطيرة و137 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، و103849 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 27099".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة
#فيروس كورونا
#شفاعمرو
#الناصرة
#عرسان ياسين

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