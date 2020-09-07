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مجد الكروم: إصابة طالبة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 08:31

مجد الكروم: إصابة طالبة بفيروس كورونا
مدرسة الشاغور الثانوية بمجد الكروم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قالت إدارة مدرسة الشاغور الثانوية في مجد الكروم إنه "بعد إبلاغنا بإصابة الطالبة شهرزاد قبلاوي بفيروس كورونا، تواصلنا مع وزارة المعارف مباشرة لبحث الموضوع، وقد تقرّر عدم حضور طلاب الحادي عشر ‘و’ إلى المدرسة والتزامهم البيت، وكذلك بالنسبة لمجموعة المعلمين الذين كان لهم تواصل مباشر مع الطالبة خلال الحصص التعليمية".

وأكدت إدارة المدرسة في بيان نشرته مساء أمسِ الأحد، أن "التعلم عن بعد سيكون نهجنا مع طلاب صف الحادي عشر حتى انتهاء الحجر الصحي الذي ستقرر مدّته وزارة الصحة، وسنقوم لاحقا بإبلاغكم به".

وختمت بالقول إن "ما يهمنا هو صحة وسلامة طلابنا وأبنائنا ومعلمينا جميعا، لذا نوصي ونؤكد على أن يجري كل من الطلاب والمعلمين فحص كورونا للاطمئنان على صحتهم إن شاء الله. وعليه، سيتعلم الطلاب حصصهم عن بعد في تطبيق زووم وغيره من البرامج المتاحة لذلك. نأمل ونرجو الله الشفاء للطالبة شهرزاد وأهلها وجميع المرضى بعون الله".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مجد الكروم
#الشاغور
#فيروس كورونا
#طلاب
#مدارس

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