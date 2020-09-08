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انقلاب سيارة فيها أطفال أثناء مطاردة بوليسية بالنقب

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 13:25

انقلاب سيارة فيها أطفال أثناء مطاردة بوليسية بالنقب
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب رجل و3 أطفال بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق في أعقاب مطاردة بوليسية على شارع رقم 25 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأحيل المصابون بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وادعت الشرطة، أن "عناصرها لاحظوا سيارة خصوصية تقل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 حتى 6 سنوات وهم يقفون في الكراسي الخلفية، إذ طلبوا من السائق التوقف فإنه لم ينصع للأوامر ولاذ بالفرار".

وتابعت "تبين خلال مطاردة السيارة أنها انقلبت، وعلى إثر ذلك أحيل 4 مصابين بجراح بينهم 3 أطفال إلى المستشفى".

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#النقب
#مطاردة بوليسية

انقلاب سيارة فيها أطفال أثناء مطاردة بوليسية بالنقب

انقلاب سيارة فيها أطفال أثناء مطاردة بوليسية بالنقب

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