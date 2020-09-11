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الأعراس في ظل كورونا: الشرطة تداهم حفلين بباقة والشيخ دنون

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 20:57

الأعراس في ظل كورونا: الشرطة تداهم حفلين بباقة والشيخ دنون
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

داهمت الشرطة عرسا في قاعة أفراح بمدينة باقة الغربية، وفرضت غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على صاحب القاعة بسبب مخالفة تعليمات الشارة البنفسجية.

كما أصدرت الشرطة أمرا يقضي بإغلاق القاعة لمدة 7 أيام.

وادعت الشرطة أنها العرس أقيم بخلاف التعليمات، إذ شارك به أكثر من 100 شخص، ما يهدد صحة الجمهور.

وفي قرية الشيخ دنون، قامت الشرطة بتغريم صاحب عرس بمبلغ 5 آلاف شيكل بعدما أخل بتعليمات الشارة البنفسجية ووزارة الصحة من خلال إقامته لحفل زفاف بمشاركة العشرات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#باقة الغربية
#الشيخ دنون
#حفل زفاف
#كورونا
#فيروس كورونا

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