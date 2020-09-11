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بسبب خرقه الحجر الصحي: تغريم شاب من مدينة عرابة

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 20:22

بسبب خرقه الحجر الصحي: تغريم شاب من مدينة عرابة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فرضت الشرطة غرامة مالية على شاب يبلغ من العمر 18 عرابة من سكان مدينة عرابة، في أعقاب خرقه لتعليمات الحجر الصحي.

وفي التفاصيل، فإن الشاب تلقى بلاغا من وزارة الصحة بدخول الحجر الصحي على خلفية تواصله مع مريض كورونا.

وعلم أن الشرطة قامت بتوقيف الشاب خلال توجهه برفقة أصدقاء له للاستجمام في نهريا بعد ساعة من إعلامه بالتزام الحجر الصحي.

وفي أعقاب ذلك، قامت الشرطة بتغريم الشاب بمبلغ 5 آلاف شيكل وإعادته للمنزل من أجل استكمال الحجر الصحي حتى يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عرابة
#حجر صحي
#كورونا
#فيروس كورونا

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