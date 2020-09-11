مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق قرب الرملة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخرون بحادث طرق وقع بالقرب من مدينة الرملة، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية أن ضحية الحادث الشاب عاهد عوض الله (25 عاما) من بلدة عين نقوبا بالقرب من القدس، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

ضحية الحادث عاهد عوض الله

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن حادث الطرق وقع بين 4 سيارات على شارع 431 قرب مفترق "نشاريم" بمحاذاة الرملة، وأصيب شخص في الأربعينيات من عمره بجروح شديدة الْخَطَر، وشابان يبلغان من العمر 25 و18 عاما بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة.

وقدمت طواقم الإسعاف من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفيي "أساف هروفيه" جَنُوب شرق تل أبيب و"كابلان" في مدينة رحوفوت.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.