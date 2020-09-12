تغريم وحبس منزلي للمغني رفعت الأسدي بعد أن "تحدى" الإغلاق

اُحيل المغني الشعبي رفعت الأسدي إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وغُرّم بمبلغ قيمته 5 آلاف شيكل، وذلك بعد أن استعدته الشرطة للتحقيق معه على إثر مقطع فيديو انتُشر من أحد الأعراس التي أحيى حفلتها في قرية نحف في الشاغور.

وظهر الأسدي في فيديو موجّها رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن "الحفل سينتظم بالرّغم عنه". ومن ضمن العقوبات التي تلقاها هي عدم إحياء حفلات زفاف لمدة 14 يوما.

وفي هذا السياق أصدر منسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، بيانًا هاجم فيه الأسدي قائلا "من أنت حتى تتحدى وتعرّض حياة الناس لخطر الإصابة بكورونا؟ كيف تستهتر بالتعليمات وتساهم في انتشار العدوى في المجتمع العربي؟ مجتمعك أنت.. عائلتك وأقاربك وأصدقائك وجمهورك؟".

وأضاف غمزو إن "ما قمتَ به ليس عملًا بطوليًا وإنما صفعة بوجه الأطباء والممرضين وجميع الطواقم الطبية التي تبذل كل جهدها لإنقاذ حياة المُصابين بهذا المرض اللعين، يعالجون مئات المرضى نتيجة الأعراس التي تغني أنت فيها يتركون بيوتهم ويعملون على مدار الساعة ويعرضون أنفسهم للخطر من أجلكم.. وأنت تضرب كل هذه الجهود والمساعي التي نبذلها لإنقاذ المجتمع والبلدات العربية كافة من هذا الوباء بعرض الحائط".

وأكمل غمزو "مِن المفروض أن تكون قدوة لهؤلاء الشبان الذين يرقصون حولك في العرس بدلًا من أن تتباهى بما تردده من كلمات لا علاقة لها بصحة الجمهور، آن الأوان لأن يؤدي كلٌ منا دوره من موقعه، بما في ذلك الشخصيات الثقافية والاجتماعية والفنية، لحماية المجتمع والحفاظ عليه، أن يكون كل واحد مثالًا يُحتذى به وأن يساهم في نشر الوعي والحكمة في التصرفات والممارسات اليومية لكي نحدّ من انتشار العدوى ونقلّل عدد الإصابات والوفيات".

وختم غمزو: "نحن نمرّ بأزمة حقيقية، أزمة صحية تجر وراءها أزمة اقتصادية، وحتى نخرج منها ونعيد الحياة إلى طبيعتها لا بد من التضحية في هذه الفترة بعدم إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس وتبعياتها من مراسم تضم المئات. الفرحة في القلب أولًا، وفكّروا بجميع هؤلاء الذين فقدوا أعزاءهم، أولئك المُصابين الذين يعدّون الأيام حتى يتغلبوا على كورونا ويخرجوا من جديد، فكروا بمَن فقدوا مصدر رزقهم وينتظرون إعادة فتح المرافق والنشاط الاقتصادي من جديد. هذا اختبار لنا جميعًا، لمدى تماسكنا وتعاضدنا كمجتمع، التفكير بالآخرين، والوعي في إدارة شؤون حياتنا إلى حين ننتصر.. وحتمًا سننتصر ونهزم هذا الوباء.. فرجاءً حافظوا على صحتكم".

وعقّب الأسدي على قرار الشرطة قائلا إن "هذا القرار لن يثنيَ عزيمتي عن الاستمرار في الدفاع عن قضية عادلة للفنانين وأصحاب القاعات وأصحاب الأعراس، وهذا منوط بالحفاظ على تعليمات وزارة الصحة، أتمنى السلامة للجميع والصحة والعافية".

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