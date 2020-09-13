  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قرع: منطقة صناعية وقرية تعليمية على مساحة 760 دونما

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 10:46

كفر قرع: منطقة صناعية وقرية تعليمية على مساحة 760 دونما
كفر قرع من جهة شارع وادي عارة حيث ستقام منطقة صناعية (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

صادقت لجنة ترسيم الحدود والجغرافيا في وزارة الداخلية على طلبات مجلس محلي كفر قرع بإقامة منطقة صناعية مستقلة على مساحة 560 دونما بمدخل القرية شمالي شارع وادي عارة، وأيضا إقامة قرية تعليمية على مساحة 200 دونم غربي القرية.

وأتت المصادقة على المخططات رغم معارضة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا، وذلك بعد أن قدم مجلس كفر قرع طلبا إلى مجلس التخطيط القطري، بإقامة منطقة صناعية مستقلة للقرية، رافضا بذلك المخطط السابق الذي صودق عليه، وكان يقضي بإقامة منطقة صناعية مشتركة بمدخل القرية مع مستوطنة "حريش".

وقال رئيس مجلس كفر قرع المحامي فراس بدحي "لقد عارضنا وبشدة أن تشاركنا حريش بالمنطقة الصناعية، فمن حق كفر قرع أن يكون لديها منطقة صناعية مستقلة، وعليه بذلنا أقصى الجهود بغية إقناع الدوائر الحكومية ذات الصلة بإلغاء الاتفاق السابق بإقامة صناعية مشتركة والمصادقة على مخطط إقامة منطقة صناعية مستقلة للقرية".

وأوضح المحامي بدحي لـ"عرب 48" أنه يعارض وبشدة أن تشارك "حريش" البلدات العربية بأي مخططات مشتركة، مبينا أن المنطقة الصناعية المستقلة لكفرقرع ستكون شمالي شارع وادي عارة عند المدخل الرئيسي للقرية، وهي المنطقة التي كانت محل أطماع حريش.

ويعتقد المحامي بدحي بأن الأجدر أن تدفع المؤسسات الحكومية ودوائر التخطيط على المصادقة على مشاريع مشتركة ومخططات شمولية للبلدات العربية في وادي عارة، بهدف حل المشاكل في قضايا الإسكان والنهوض بالتجارة والصناعة لتكون هذه المشاريع رافعة لتطوير الاقتصاد العربي في المنطقة.

وأضاف رئيس المجلس "لا يعقل أن تشارك حريش البلدات العربية في أي مشروع تجاري واقتصادي وصناعي ضمن نفوذ بلدات وادي عارة، علما أن حريش تتوسع على حساب الأراضي العربي وتحاصر بلدات وادي عارة، وتوظف لها كل الاحتياط مما يسمي أراضي الدولة، فيما تحرم البلدات العربية من توسيع مناطق نفوذها على هذه الأراضي".

إضافة لذلك، يقول، رئيس المجلس "تم المصادقة على تخصيص 200 دونم بالجهة الجنوبية للقرية من أجل إقامة قرية تعليمية".

ولفت إلى أن المجلس يواصل عبر طواقم مهنية من المهندسين والمخططين العمل على تحضير مخططات تطلب بضم منطقة الأحراش بالجهة الغربية المتاخمة لشارع 6 إلى مسطح ونفوذ البلدة، وذلك تصديا لموقف المجلس الإقليمي "منشة" الذي يعارض ضم هذه المنطقة لنفوذ كفر قرع.

وحث رئيس مجلس كفر قرع على ضرورة العمل المشترك لكافة السلطات المحلية العربية في قضايا التخطيط والبناء ووضع مخططات شمولية مشتركة، مؤكدا بأن لا بد من تناغم من خلال طواقم تخطيط مهنية والعمل بتنسيق مع الأحزاب والأطر السياسية العربية، قائلا "قدرتنا على إحداث التغيير وانتزاع الحقوق من خلال تفعيل النشاط ضمن الأطر المهنية والسياسية، والدمج بين المسارين المهني والسياسي، حيث لا يمكن الفصل بين قضايا التخطيط والبناء عن السياسية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر قرع
#منقطة صناعية
#وادي عارة
#حريش
#قرية تعليمية

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أصحاب محال تجارية في المجتمع العربي: الإغلاق يعمقّ الأزمة الاقتصادية
أصحاب محال تجارية في المجتمع العربي: الإغلاق يعمقّ الأزمة الاقتصادية

2020-09-13

الناصرة: إعادة رسم جدارية النكبة للمرة العاشرة
الناصرة: إعادة رسم جدارية النكبة للمرة العاشرة

2020-09-13

أم الفحم: وفاة مسنة متأثرة بكورونا وارتفاع في الإصابات
أم الفحم: وفاة مسنة متأثرة بكورونا وارتفاع في الإصابات

2020-09-13

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12