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كفر كنا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل غازي أمارة

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 21:36

كفر كنا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل غازي أمارة
الضحية غازي أمارة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم، الإثنين، اعتقال المشتبه (43 عامًا) بقتل الشاب غازي أمارة من بلدة كفر كنا، أول من أمس، السبت.

وجاء أن المحكمة قررت تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 8 أيام، يتوقع أن يخضع خلالها لفحص نفسيّ.

وكان أمارة (34 عامًا) قد أصيب بجراح بالغة الخطورة ونقلته إلى المشفى "الإيطالي" في الناصرة لتلقّي العلاج، وفشلت عمليّات الإنعاش في إنقاذ حياته.

واعتقلت الشرطة قريبه (43 عامًا) للاشتباه بقتله، وأفادت المصادر بأن المعتقل هو عم الضحية.

وادعى المشتبه به خلال التحقيقات الأولية، أنه "حاول الدفاع عن نفسه بعد أن قام عدد من أبناء العائلة بمهاجمته والاعتداء عليه في المصنع (حيث وقعت الجريمة - مصنع حديد تابع للعائلة في المنطقة الصناعية في كفر كنا)".

وأشار المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به أن الأخير "ادعى خلال التحقيقات أنه لم يصل إلى مكان الحادث بالسكين التي نفذ فيها الطعن مما أدى إلى وفاة ابن أخيه".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غازي أمارة
#جريمة طعن
#جرائم القتل

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