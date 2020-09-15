أم الفحم: 32 إصابة جديدة بكورونا وإغلاق قسم الخدمات الاجتماعية

أغلقت بلدية أم الفحم، قسم الخدمات الاجتماعية أمام الموظفين والمراجعين من جمهور المواطنين، وذلك لمدة 3 أيام بدء من صباح اليوم، الثلاثاء، ولغاية يوم الخميس القادم.

وأعلنت البلدية عن إغلاق القسم في أعقاب تشخيص عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى اضطرار عدد من الموظفين والموظفات الدخول للحجر الصحي المنزلي.

وورد على لسان الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، في بيان له أن "البلدية ستقوم بتعقيم مكاتب القسم خلال اليوم، فيما سيجري الموظفين فحوصات كورونا للاطمئنان على صحتهم".

32 إصابة جديدة في أم الفحم

وأفاد الناطق بلسان البلدية، بأنه جرى تشخيص 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات النشطة إلى 764 إصابة.

وبلغ عدد المصابين منذ بداية انتشار الفيروس، 1728 مصابا بينهم 964 حالة شفاء.

ولفت منعم إلى أن "محطة لفحوصات كورونا أقيمت اليوم في قاعة السوق البلدي، وهي تعمل من الساعة الرابعة عصرا ولغاية العاشرة ليلا".

90 إصابة بكورونا في البعنة

وأعلن مجلس محلي البعنة، عن تشخيص 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 90 لغاية صباح اليوم.

ودعا المجلس المحلي، المواطنين إلى "التزام الحجر الصحي وعدم المشاركة في أماكن تشهد تجمهرا كالأعراس والمناسبات، حفاظا على سلامتنا وسلامتكم".