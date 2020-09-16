كورونا بأم الفحم: 34 إصابة جديدة ترفع الحالات النشطة لـ786

شخصت 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم الأربعاء، في مدينة أم الفحم، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 786 إصابة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن البلدية، سجلت، أمس الثلاثاء، 49 إصابة جديدة بكورونا، بينما اليوم الأربعاء، شخصت 34 حالة جديدة مصابة حتى الآن، بحسب تحديث وزارة الصحة الساعة الثامنة صباحا.

وبهذه المستجدات والإحصائيات الجديدة ترتفع الإصابات النشطة في المدينة إلى 786 إصابة، فيما بلغ إجمال الإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي إ1787 إصابة، منها 1001 حالة تعافت وشفيت من الفيروس، فيما سجلت بالمدينة 6 وفيات جراء الفيروس.

وبسبب الضغط الكبير على المختبرات، أجلت قيادة الجبهة الداخلية، فحوصات اكتشاف كورونا، التي كانت ستجري، أمس الثلاثاء، في أم الفحم.

إلى ذلك، توجهت إدارة البلدية إلى المواطنين وأصحاب المحلات التجارية في المدينة التي ما زالت مدرجة ضمن البلدات الحمراء، إبداء أكبر قدر من المسؤولية تجاه أهالي المدينة، وعدم التهاون مع تعليمات وتقييدات وزارة الصحة، والعمل بأقصى درجة وفق الشارة البنفسجية المطلوبة.

أم الفحم: الشرطة تغرم أصحاب عرس بـ10 آلاف شيكل

وفي سياق الإجراءات والتقييدات، قامت الشرطة في أم الفحم، مساء الثلاثاء، بتغريم أصحاب عرس في المدينة، لمخالفتهم تعليمات وتقييدات التجمعات والتجمهرات الخاصة بكورونا، وذلك بمخالفة مالية بقيمة 10000 شيكل.

كما تم تفريق ثلاثة أعراس وفضها وايقافها، جرت في المدينة الليلة الماضية أيضا، بالإضافة إلى الدخول لعرسين آخرين، حيث تم توزيع المشاركين فيهما إلى مجموعات صغيرة بحسب نظام الكبسولات، بعد أن استجاب أصحابها لطلب الشرطة بتوزيع المشاركين.