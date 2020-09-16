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وفاة المربي جمال طربيه من سخنين متأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 22:08

وفاة المربي جمال طربيه من سخنين متأثرا بكورونا
المربي جمال طربيه وزوجته وأولاده
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي مساء اليوم الأربعاء، المربّي جمال عبد الله طربيه وهو في الخمسينيات من عمره من مدينة سخنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويُذكر أن المتوفي كان قد احتفل أول من أمس بولديه، عبد الله ومجد بعد أن نجحا باجتيازهما امتحان مزاولة مهنة الطب في البلاد.

وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الأربعاء، 26,457 حالة على الأقل، مع تسجيل 644 إصابة جديدة منذ يوم الأمس؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الأسبوع الجاري (بدءًا من الأحد) إلى 2,390 حالة جديدة، فيما يبلغ مجمل الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية 4,433 إصابة على الأقل.

ولفتت الهيئة إلى أن الأرقام لا تشمل البلدات التي سجلت أقل من 15 إصابة جديدة خلال هذه الفترة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
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#سخنين

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