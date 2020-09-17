كورونا بأم الفحم: 408 إصابات جديدة بالأسبوع الأخير

سجلت 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، في أم الفحم لترتفع حصيلة الإصابات النشطة في المدنية إلى 737 إصابة، بحسب ما أفادت البلدية، اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات البلدية، سجلت 1850 إصابة بكورونا منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، حيث تعافت من الفيروس 1113 حالة، فيما توفي 7 مواطنين جراء الفيروس، بينما يرقد في أقسام كورونا 15 مصابا.

وخلال الأسبوع الأخير شخصت 408 إصابات بالفيروس في المدينة، وبظل الارتفاع بالإصابات تتواصل، اليوم الخميس، فحوصات اكتشاف كورونا في قاعة السوق البلدي من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء فقط لمؤمني عيادات "كلاليت" و"مئوحيدت"، وذلك بدون حجز دور مسبق أو توجيه من طبيب.

بينما الفحوصات لمؤمني عيادة "مكابي" تجرى الفحوصات يوميا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة عصرا في مبنى البلدية – الطابق الأول.