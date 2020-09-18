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خرج من الحجر الصحي للتنزه في نهريا: تغريم شاب من الناصرة

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 11:30

خرج من الحجر الصحي للتنزه في نهريا: تغريم شاب من الناصرة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فرضت الشرطة غرامة مالية على شاب في العشرينات من عمره من سكان مدينة الناصرة، بعد خرقه وخروجه من الحجر الصحي للتنزه في أحد شواطئ نهريا.

ووفقا للشرطة، فإنها قامت بضبط الشاب خلال تواجده برفقة أصدقاء له في أحد شواطئ نهريا، في الوقت الذي كان يجب أن يلتزم في الحجر المنزلي.

وحررت الشرطة غرامة مالية على الشاب بقيمة 5 آلاف شيكل، بالإضافة إلى مطالبته الفورية بالعودة إلى المنزل والتزام الحجر الصحي.

وفي سياق منفصل، داهمت الشرطة عرسا بمشاركة نحو 40 شخصا، الذي تخلله إطلاق نار في قرية طوبا الزنغرية، واعتقلت 4 أشخاص بينهم المشتبه به بإطلاق النار.

وادعت الشرطة أنه "خلال محاولة اعتقال المشتبه به بإطلاق النار، أقدم أفراد عائلته بإلقاء الكراسي وأغراض أخرى في المكان".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الناصرة
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#طوبا الزنغرية

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