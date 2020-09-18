بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

دخل عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، الجمعة، الإغلاق الشامل الثاني حيّز التنفيذ لثلاثة أسابيع، من المقرّر أن يشهد تقييدات واسعة على حريّة التنقل وإخراج ملايين العمال إلى عطل غير مدفوعة الثمن.

وشهدت البلدات العربيّة اكتظاظات مروريّة وفي المحلات التجارية التي سيُغلق قسم منها عند بدء الإغلاق، رغم أنه لا يشمل المتاجر والمخابز والمواد الضّروريّة.

المثلث الجنوبي: استعدادات متواصلة

ففي المثلّث الجنوبي، ذكر مراسل "عرب ٤٨"، ضياء حاج يحيى، أنّ الشرطة الإسرائيليّة بدأت استعداداتها لفرض الإغلاق منذ مساء الأمس، وجالت على المحلّات التجارية وخاصة المطاعم والمقاهي، وأنذرت أصحابها بضرورة الالتزام بالإغلاق.

وقبل الثانية عصر اليوم، الجمعة، بقليل، بدأت الشرطة بنصبّ معدّاتها في مراكزها، في مختلف بلدات المثلث. كما عزّزت الشرطة وجودها عند مداخل هذه البلدات.

الناصرة: لا شيء يشير إلى إغلاق

أمّا الناصرة، فذكر مراسل "عرب ٤٨"، زكريا حسن، فلا تزال تشهد ازدحامات مرورية عند مداخل ومخارج ومركز المدينة، وأضاف مراسلنا أنه "حتى اللحظة لا توجد حواجز أو أي مظهر يشير إلى وجود إغلاق".

ومن المقرّر أن يستمرّ الإغلاق حتى الأوّل من تشرين أوّل/أكتوبر المقبل، لكنّه قد يخضع لتشديدات إضافية يشهد إقرارها سجالا واسعًا.

>> قيود الخروج من المنزل:

يسمح بالخروج من مكان السكن إلى الحيز العام (بما يشمل الحدائق وساحات الألعاب) في نطاق 500 متر فقط. يسمح باجتياز مسافة الـ500 متر في الحالات التالية:

وصول عامل إلى مكان عمله.

التزوّد بأدوية، أغذية ومنتجات ضرورية.

تقديم مساعدة لمحتاج أو شخص في ضائقة.

تلقي علاج طبي، نفسي، أو طب بديل (بوجود متعالج واحد فقط) والخروج إلى أطر الرفاه الاجتماعي والعلاجات الضرورية.

الخروج إلى مكان عبادة/ المشاركة في مظاهرة/ إجراء قضائي/ التبرع بالدم.

خروج شخص أو أكثر يسكنون في نفس البيت لممارسة الرياضة دون تقييد مسافة، شرط أن لا يخرجوا بالسيارة.

المشاركة بجنازة أو طقس ديني آخر.

رجل دين حصل على تصريح من مكتب الخدمات الدينية.

علاج ضروري للحيوانات الأليفة.

نقل قاصر بين ذويه الذين لا يسكنون معًا، نقل رعاية قاصر لشخص آخر، (يسمح لشخص واحد بمرافقة القاصر).

الوصول إلى مؤسسة تعليمية يومية مصرح لها بالعمل (التربية الخاصة أو أطفال عمال في مجال حيوي).

الوصول إلى المطار للسفر لخارج البلاد، 8 ساعات قبل الرحلة.

خروج سكان من مؤسسات الرفاه الاجتماعي، ذوي الاحتياجات لزيارة أقربائهم من درجة أولى وزيارة أفراد العائلة.

خروج أفراد العائلة للمشاركة في طقوس تأبين.

>> قيود المكوث:

يمنع تواجد شخص في بيت ليس له (باستثناء حالات الضرورة أو القيام بعمل أو مساعدة محتاج).

يمنع التواجد على شاطئ البحر، باستثناء القيام بتمارين رياضية مسموحة فقط (لشخص أو أكثر يسكنون بنفس البيت ولم يصلوا في السيارة).

>> قوانين التصرف في الحيز العام:

منع التجمهرات: يسمح فقط حتى 10 أشخاص في مبنى مغلق و20 في مكان مفتوح.

الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص قدر الإمكان.

تقييد عدد الراكبين في السيارة: حتى 3 أشخاص (باستثناء الأشخاص الذين يسكنون في نفس البيت) وراكب إضافي في كل كرسي خلفي إضافي.

>> قيود على النشاطات التجارية والمصالح الثقافية والترفيهية: