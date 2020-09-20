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باقة الغربية: وفاة مسنة ترفع حصيلة وفيات كورونا بالبلدة لـ12

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 12:19

باقة الغربية: وفاة مسنة ترفع حصيلة وفيات كورونا بالبلدة لـ12
باقة مصنفة حمراء وزيادة وتيرة فحصوات كورونا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفيت، اليوم الأحد، مسنة من مدينة باقة الغربية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات كورونا في البلدة إلى 12 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد في آذار /مارس الماضي.

وأعلن مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة في بيان لوسائل الإعلام عن وفاة المسنة من باقة بكورونا.

وأدرجت باقة الغربية ضمن البلدات الحمراء، كما أدرجت ضمن قوائم البلدات التي سجل بها أكثر من 10 وفيات، بحسب معطيات لجنة كورونا في الكنيست.

تجرى وللأسبوع الثاني على التوالي فحوصات يومية لاكتشاف كورونا في محطة الفحص في ديوان باقة دون الحاجة لتحويل من طبيب، أو محطات الفحص في صناديق المرضى.

ووفقا لبيان المستشفى يرقد في المستشفى 50 مصابا بفيروس كورونا، 21 مصابا وصفت حالتهم بالطفيفة، و11 مصابا حالتهم متوسطة، بينما يرقد 17 مصابا بحالة وصفت بالخطيرة جدا منهم 6 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكر المستشفى في بيانه أنه، يوم أمس السبت، توفي مسن يبلغ من العمر 90 عاما من الخضيرة ومسنة تبلغ من العمر 77 عاما من باقة الغربية، المسنان كانت لديهما أمراض مزمنة، بحسب المستشفى.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في باقة الغربية
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#فحوصات كورونا

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