58 إصابة كورونا بأم الفحم أمس وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

سجّلت مدينة أم الفحم، أمس السبت، 58 إصابة كورونا جديدة، وترتفع الحالات النشطة للفيروس في المدينة إلى 719 حالة، وفقًا لبيان صادر عن بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد.

وأظهر البيان أنه "تم تسجيل 1942 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في المدينة، وتماثلت للشفاء 1223 حالة، وفي الحصيلة الإجماليّة توفي 7 أشخاص".

وأوضح بيان البلدية أن "عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفى ارتفع إلى 15 حالة، و7 حالات في فنادق الرعاية المخصصة لكورونا".

ونوّهت البلدية إلى أن محطة الفحوصات في السوق البلدي، تعمل اليوم الأحد من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة والنصف مساءً. وذكرت البلدية أن الفحوصات لكافة العيادات وبدون حاجة لورقة من طبيب أو حجز دور مسبقًا.

وأصدرت بلدية الناصرة، صباح الأحد، بيانًا تدعو فيه المواطنين لإجراء فحوصات كورونا، وقالت إننا "نعود ونذكر أن بلدية الناصرة بالتعاون مع الجبهة الداخلية وبالتنسيق مع الشرطة أقامت محطة لفحص كورونا بموقف السيارات التابع للبلدية وذلك اليوم الأحد من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة العاشرة ليلا".

وأكمل البيان: "ندعو المواطنين في مدينتا الناصرة بالقدوم لإجراء الفحص بإمكانكم الوصول الى محطة الفحص قرب البلدية بدون اعتراض من الشرطة. ذهابكم للفحص بأعداد كبيرة قد يساعد على عودة الناصرة للمنطقة الخضراء الأمر الذي يكفل عودة الحياة الطبيعية إليها. نرجو تعاونكم وتفهمكم لأهمية إجراء الفحص المخبري

راجيين السلامة للجميع".