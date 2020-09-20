  2. محليات
  3. أخبار محلية

58 إصابة كورونا بأم الفحم أمس وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 09:59

58 إصابة كورونا بأم الفحم أمس وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجّلت مدينة أم الفحم، أمس السبت، 58 إصابة كورونا جديدة، وترتفع الحالات النشطة للفيروس في المدينة إلى 719 حالة، وفقًا لبيان صادر عن بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد.

وأظهر البيان أنه "تم تسجيل 1942 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في المدينة، وتماثلت للشفاء 1223 حالة، وفي الحصيلة الإجماليّة توفي 7 أشخاص".

وأوضح بيان البلدية أن "عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفى ارتفع إلى 15 حالة، و7 حالات في فنادق الرعاية المخصصة لكورونا".

ونوّهت البلدية إلى أن محطة الفحوصات في السوق البلدي، تعمل اليوم الأحد من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة والنصف مساءً. وذكرت البلدية أن الفحوصات لكافة العيادات وبدون حاجة لورقة من طبيب أو حجز دور مسبقًا.

وأصدرت بلدية الناصرة، صباح الأحد، بيانًا تدعو فيه المواطنين لإجراء فحوصات كورونا، وقالت إننا "نعود ونذكر أن بلدية الناصرة بالتعاون مع الجبهة الداخلية وبالتنسيق مع الشرطة أقامت محطة لفحص كورونا بموقف السيارات التابع للبلدية وذلك اليوم الأحد من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة العاشرة ليلا".

وأكمل البيان: "ندعو المواطنين في مدينتا الناصرة بالقدوم لإجراء الفحص بإمكانكم الوصول الى محطة الفحص قرب البلدية بدون اعتراض من الشرطة. ذهابكم للفحص بأعداد كبيرة قد يساعد على عودة الناصرة للمنطقة الخضراء الأمر الذي يكفل عودة الحياة الطبيعية إليها. نرجو تعاونكم وتفهمكم لأهمية إجراء الفحص المخبري
راجيين السلامة للجميع".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#إصابات
#أم الفحم
#الناصرة

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باقة الغربية: وفاة مسنة ترفع حصيلة وفيات كورونا بالبلدة لـ12
باقة الغربية: وفاة مسنة ترفع حصيلة وفيات كورونا بالبلدة لـ12

2020-09-20

أكثر من 100 مليون شيكل غرامات كورونا للمواطنين
أكثر من 100 مليون شيكل غرامات كورونا للمواطنين

2020-09-20

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

2020-09-20

الأكثر قراءة

تقرير: خلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع إسرائيل

تقرير: خلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع إسرائيل

2020-09-19
ترامب: الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

ترامب: الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

2020-09-19
تقرير: واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز بالمتوسّط

تقرير: واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز بالمتوسّط

2020-09-19
برامج المرافقة الأكاديميّة الإسرائيليّة... أيّ طالب فلسطينيّ تريد؟

برامج المرافقة الأكاديميّة الإسرائيليّة... أيّ طالب فلسطينيّ تريد؟

2020-09-19
#تحت_بيوتنا_نازلين: دعوات مصريّة للاحتشاد بالشوارع الأحد

#تحت_بيوتنا_نازلين: دعوات مصريّة للاحتشاد بالشوارع الأحد

2020-09-19