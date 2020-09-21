  2. محليات
  3. أخبار محلية

دير حنا: اتهام 3 شبان بإلقاء قنبلة على منزل نائب رئيس المجلس

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 12:36

دير حنا: اتهام 3 شبان بإلقاء قنبلة على منزل نائب رئيس المجلس
من مكان إلقاء القنبلة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما من سكان دير حنا، على خلفية ضلوعهم بإلقاء قنبلة صوتية على شرفة منزل نائب رئيس المجلس في القرية.

ونسبت النيابة العامة للشبان تهم حيازة ونقل سلاح، تشويش مجريات القضاء، التهديد والإقدام على التهور والإهمال.

وأرفقت النيابة العامة طلبا للمحكمة من أجل تمديد فترة اعتقال الشبان حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 27 آب/أغسطس، حينما أقدم المتهمين على إلقاء قنبلة صوتية على شرفة منزل نائب رئيس المجلس في دير حنا، بسبب إلغاءه مناقصة سفريات لأحد المتهمين، وفي أعقاب ذلك قام الأخير بالتواصل مع المتهمين الآخرين من أجل الانتقام".

وتابعت أنه "جرى اعتقال اثنين من المتهمين بعد اختبائهما بشقة سكنية في تل أبيب، علمًا أن المتهمين حاولوا إخفاء الأدلة وتشويش مجرى التحقيق، إلى أن قدمت ضدهم لائحة الاتهام".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#دير حنا
#اتهام

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أم الفحم: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-09-21

"ميزان" تطالب بمعاقبة مشغلي الأطفال والنساء بالتسول
"ميزان" تطالب بمعاقبة مشغلي الأطفال والنساء بالتسول

2020-09-21

حالة الطقس: الحرارة تواصل الانخفاض وانحسار موجة الحر
حالة الطقس: الحرارة تواصل الانخفاض وانحسار موجة الحر

2020-09-21

الأكثر قراءة

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

2020-09-20
البرهان إلى أبو ظبي: هل يمضي السودان على خطى الإمارات التطبيعية؟

البرهان إلى أبو ظبي: هل يمضي السودان على خطى الإمارات التطبيعية؟

2020-09-20
3 وفيات في الفريديس وباقة الغربية وبيت جن تأثرا بكورونا

3 وفيات في الفريديس وباقة الغربية وبيت جن تأثرا بكورونا

2020-09-20
تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة

تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة

2020-09-20
الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

2020-09-20