دير حنا: اتهام 3 شبان بإلقاء قنبلة على منزل نائب رئيس المجلس

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما من سكان دير حنا، على خلفية ضلوعهم بإلقاء قنبلة صوتية على شرفة منزل نائب رئيس المجلس في القرية.

ونسبت النيابة العامة للشبان تهم حيازة ونقل سلاح، تشويش مجريات القضاء، التهديد والإقدام على التهور والإهمال.

وأرفقت النيابة العامة طلبا للمحكمة من أجل تمديد فترة اعتقال الشبان حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 27 آب/أغسطس، حينما أقدم المتهمين على إلقاء قنبلة صوتية على شرفة منزل نائب رئيس المجلس في دير حنا، بسبب إلغاءه مناقصة سفريات لأحد المتهمين، وفي أعقاب ذلك قام الأخير بالتواصل مع المتهمين الآخرين من أجل الانتقام".

وتابعت أنه "جرى اعتقال اثنين من المتهمين بعد اختبائهما بشقة سكنية في تل أبيب، علمًا أن المتهمين حاولوا إخفاء الأدلة وتشويش مجرى التحقيق، إلى أن قدمت ضدهم لائحة الاتهام".