  2. محليات
  3. أخبار محلية

الأهالي في إبطن عازمون على مواصلة الإضراب عن التعليم

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 13:31

الأهالي في إبطن عازمون على مواصلة الإضراب عن التعليم
من احتجاج سابق أمام مجلس "زفولون"، للتوضيح فقط
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن أهالي الطلاب في قرية إبطن، عن عزمهم على مواصلة الإضراب الذي أعلنوه بداية العام الدارس الجاري في المؤسسات التعليمية التابعة للمجلس الإقليمي زفولون، على خلفية جرائم القتل التي شهدتها القرية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان صدر عن أهالي القرية، اليوم، الخميس، أنه "نحن أهالي طلاب قرية ابطن نعلن الاستمرار في الإضراب الذي بدأ في بداية السنة الدراسية في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأوضح البيان أن "الإضراب يشمل الروضات وبساتين الأطفال، والمدرسة الابتدائية إبطن، المدرسة الثانوية هضاب زفولون".

ولفت البيان إلى أن الإضراب يأتي "بسبب المشاحنات والنزاعات بين العائلات وعدم تدخل الجهات المختصة لمحاولة فك الإضراب وتلبية مطالب الأهل".

وفي ظل تعطيل توقف المؤسسات التعليمية عن استقبال الطلاب عملا بالتعليمات الحكومية الصادرة في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح البيان أن الإضراب يشمل:

  • امتناع الأهالي عن التواصل مع معلمي ومربي الصفوف وإدارة المدرسة عبر الرسائل والهواتف.
  • الامتناع عن الدخول إلى منظومات التعليم عن بُعد بكل المواضيع وبكل الطبقات.
  • رفض تقديم المهام التعليمية.

وشدد الأهالي في بيانهم على أنهم عازمون على الاستمرار بالإضراب "حتى ننال مطالبنا.

وشهدت مدينة ببطن جريمتي قتل خلال الفترة الماضية، راح ضحيتهما الشاب محمد خالدي وهو الأربعينيات من عمره في جريمة إطلاق نار وقعت في 18 آب/ أغسطس الماضي، وسمير عمرية وهو في الخمسينيات من عمره بجريمة إطلاق نار يوم 18 تموز/ يوليو الماضي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إبطن
#المجلس الاقليمي زفولون
#إضراب عن التعليم

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المتابعة تُحذّر من نشاط "عتيدنا" وتدعو لمواجهة مشروعها
المتابعة تُحذّر من نشاط "عتيدنا" وتدعو لمواجهة مشروعها

2020-09-24

أقسام كورونا في الناصرة: 41 مريضا بينهم 29 بحالة خطيرة
أقسام كورونا في الناصرة: 41 مريضا بينهم 29 بحالة خطيرة

2020-09-24

مصرع عامل من البعينة النجيدات إثر سقوطه عن ارتفاع
مصرع عامل من البعينة النجيدات إثر سقوطه عن ارتفاع

2020-09-24

الأكثر قراءة

قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة

قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة

2020-09-23
نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

2020-09-23
الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس

الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس

2020-09-23
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا اليوم و6,923 إصابة جديدة أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا اليوم و6,923 إصابة جديدة أمس

2020-09-23
جهاز الأمن الإسرائيلي يحذر من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة

جهاز الأمن الإسرائيلي يحذر من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة

2020-09-23