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كورونا في المجتمع العربي: محطات فحص الجمعة والسبت دون توصيّة طبيّة

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 21:10

كورونا في المجتمع العربي: محطات فحص الجمعة والسبت دون توصيّة طبيّة
اختبار كورونا في الشيخ جراح (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة أماكن لمحطات فحص فيروس كورونا ليوم غدٍ وبعد غد، الجمعة والسبت، وبدون الحاجة توصيّة طبيّة.

الشيخ جراح:
يوم الجمعة 25.9، 14:00-09:00
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

جبل المكبر:
يوم الجمعة 25.9، 14:00-09:00
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

أبو غوش:
يوم الجمعة 25.9، 14:00-09:00
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

مجد الكروم:
يوم الجمعة 25.9، 14:00-09:00
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

عكا:
يوم الجمعة 25.9، 14:00-09:00

يافة الناصرة:
يوم السبت 25.9، 13:00-09:00

كفر كنا:
يوم الجمعة 25.9، 14:00-09:00
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

قلنسوة:
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

جسر الزرقاء:
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

كفر قاسم:
يوم السبت 26.9، 13:00-09:00

ومساء اليوم الخميس، توفي 7 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3,586 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 59,842، بعد تعافي 148,417 (904 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 209,635.

يذكر أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، بلغ حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الخميس، 32,058 حالة على الأقل، مع تسجيل 590 إصابة جديدة منذ يوم الأمس؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية بـ4,040 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
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#إصابات

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