مصرع عامل من البعينة النجيدات إثر سقوطه عن ارتفاع

توفي صباح اليوم الخميس، عبد المجيب حسن نابلسي البالغ من العمر 48 عامًا، وهو من قرية البعينة النجيدات، إثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في مدينة طبريا.

عبد المجيب حسن نابلسي

وأعلنت طواقم الإسعاف التي حضرت المكان، وفاته عند وصولها. وحضرت الشرطة المكان وباشرت التحقيق في تفاصيل الحادث.

وتعدى عدد ضحايا حوادث العمل الـ30 حالة منذ مطلع العام، وكان آخرها قبل حسن النابلسي، صباح يوم الخميس الماضي، بعد أن لقي عدنان فايز مزاريب مصرعه إثر صعقة كهربائية في عرعرة.

هذا، ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.