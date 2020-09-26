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جلجولية: إصابة رجل في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 09:02

جلجولية: إصابة رجل في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة في جلجولية
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب رجل في الستينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية جلجولية، فجر اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وتتواصل أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جلجولية
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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