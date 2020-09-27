الإثنين: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية.. دون الحاجة لإحالة طبية

تقام يوم الإثنين، محطات متنقلة (Drive in) لإجراء فحوصات التشخيص عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في عدد من البلدات والأحياء العربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الفحوصات دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي. ولفتت إلى أن نقاط الفحص ستكون مفتوحة يوم الإثنين، في الفترة بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا، في كل من البلدات التالية:

‎سخنين: ملعب الدوحة

‎باقة الغربية: ساحة الديوان

‎أم الفحم: السوق البلدي

‎الطيبة: الملعب البلدي

‎كسيفة: مدرسة المتنبي

‎دير الأسد: المدرسة الثانوية

‎كما تقام محطة فحص في التوقيت ذاته في مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.

هذا، وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح الأحد، 34,089 حالة على الأقل، مع تسجيل 1,330 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية بـ3,996 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 9,241 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 140 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).

وقال تقرير صادر عن مركز المعلومات والخبرات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اليوم، الأحد، حول انتشار فيروس كورونا، إن "عدد المرضى الجدد يوميا في إسرائيل هو الأعلى في العالم قياسا بعدد السكان".

من جانبه، توقع مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور حيزي ليفي، الأحد، ألا يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية، التي تنتهي في 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأنه لن تكون هناك عودة إلى الحياة الاعتيادية بعد عيد "بهجة التوراة"، الذي يلي عيد العُرش، وأن يبقى جهاز التعليم مغلقا.