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جولس: وفاة مسن متأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 27/09/2020 - 09:38

جولس: وفاة مسن متأثرا بكورونا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقر الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، صباح اليوم الأحد، وفاة مسن (80 عاما) من قرية جولس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى، بأن "عدد المرضى في الأقسام الأربعة المخصصة لكورونا وصل إلى 101، بينهم 44 بحالة خطيرة (18 بحالة حرجة جدا)، بالإضافة إلى 42 بحالة متوسطة والآخرون بحالة طفيفة".

وأعلن المستشفى مساء أمس، عن وفاة مسنة (84 عاما) من سكان قرية أبو سنان، متأثرة بكورونا بعد معاناتها من أمراض مزمنة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت لأهالي؛ سخنين، ودير الأسد والمنطقة المجاورة لهما، وأهالي المثلث الشمالي والجنوبي من أم الفحم حتى مدينة الطيبة والضواحي، استغلال اليوم الأحد وغدا الإثنين لإجراء فحوصات كورونا.

وستُجرى الفحوصات في المحطات المعلن عنها في كل بلدة، وهي سخنين، دير الأسد، أم الفحم، الطيبة، باقة الغربية، كسيفة ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جولس
#مسن
#كورونا
#فيروس كورونا
#مستشفى نهريا

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