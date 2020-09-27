عكا: حريق هائل في مصنع وإغلاق شارع رئيسي

شبّ حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية "نعمان" المتاخمة لمدينة عكا، صباح اليوم الأحد؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وعلى إثر الحريق، قامت الشرطة بإغلاق شارع 4 من كلا الاتجاهين أمام حركة السير، بالإضافة إلى شارع 22 باتجاه الشمال.

وهرعت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وهي تواصل العمل على إخماد ألسنة النار ومنع امتدادها نحو الشاحنات والمباني المحاذية للمصنع.

وأسفر الحريق عن إلحاق أضرار جسيمة في المكان، فيما لم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية نتيجة الحريق.

هذا، وأقامت سلطة الإطفاء والإنقاذ غرفة طوارئ تحسبا لأي طارئ بالإضافة إلى استدعاء طواقم أخرى لمساندة الطواقم العاملة على إخماد الحريق.