  2. محليات
  3. أخبار محلية

عرب الحلف: مصرع امرأة في حادث دهس

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 19:41

عرب الحلف: مصرع امرأة في حادث دهس
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقيت أميرة علي أبو شتية (54 عاما)، مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس في قرية عرب الحلف الواقعة تحت نفوذ بسمة طبعون.

وأفاد مركز "نجمة داود الحمراء"، بأنه تلقى بلاغا حول إصابة امرأة في حادث دهس بقرية عرب الحلف، إذ وصفت حالتها بالحرجة وكانت تعاني من إصابة في منطقة الرأس.

وأحيلت المصابة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حوادث الدهس
#حوادث الطرق
#بسمة طبعون

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جديدة المكر: إصابة حرجة لشاب في حادث دراجة نارية
جديدة المكر: إصابة حرجة لشاب في حادث دراجة نارية

2020-09-28

طمرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
طمرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

2020-09-28

المتابعة تدعو لإعادة فتح التحقيق في العنف الشُرطي منذ أكتوبر 2000
المتابعة تدعو لإعادة فتح التحقيق في العنف الشُرطي منذ أكتوبر 2000

2020-09-28

الأكثر قراءة

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

2020-09-27
اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

2020-09-27
إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

2020-09-27
ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

2020-09-27
قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

2020-09-27