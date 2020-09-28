عرب الحلف: مصرع امرأة في حادث دهس

لقيت أميرة علي أبو شتية (54 عاما)، مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس في قرية عرب الحلف الواقعة تحت نفوذ بسمة طبعون.

وأفاد مركز "نجمة داود الحمراء"، بأنه تلقى بلاغا حول إصابة امرأة في حادث دهس بقرية عرب الحلف، إذ وصفت حالتها بالحرجة وكانت تعاني من إصابة في منطقة الرأس.

وأحيلت المصابة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.