كورونا: 12 وفاة بأم الفحم و73 مصابا يرقدون بـ"رمبام"

أفاد الناطق بلسان مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، أن 73 مصابا يتلقون العلاج في أقسام كورونا، منهم 70 في القسم الخاص الذي أقيم تحت الأرض.

ويرقد في أقسام كورونا في رمبام 41 مصابا بحالة خطيرة منهم 16 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وخلال 48 ساعة الأخيرة تم استيعاب 24 مصابا جديدا بكورونا.

وفي ظل الارتفاع المستمر بإصابات كورونا التي تصل المستشفى، تم استدعاء طواقم طبية إضافية من الأطباء والممرضات إلى المستشفى، حيث يلاحظ الارتفاع في عدد المرضى الذين يتم استيعابهم مقارنة بالمصابين الذين يتم تسريحهم.

وسجلت ام الفحم 12 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي وحتى مساء الأحد. بحسب ما أفادت البلدية في بيانها.

وشخصت، أمس الأحد، 20 إصابة جديدة بكورونا في مؤشر لتراجع في الإصابات، لتبلغ الإصابات النشطة في المدينة 490 حالة، وعليه ما زالت أم الفحم مصنفة كبلدة حمراء بدرجة 7.9 بعد أن كانت مطلع الشهر الجاري 9.8.

وبلغ إجمالي الإصابات بالمدينة منذ انتشار الفيروس 2242 حالة، وعدد حالات الشفاء 1740، وعدد الحالات التي تعالج في المستشفى 18 حالة، عدد الحالات في الفنادق العلاجية 8.

إلى ذلك، تجرى فحوصات اكتشاف كورونا ضمن المحطات المتنقلة في عدد من البلدات والأحياء العربية، بحيث سيتم إجراء الفحوصات دون الحاجة إلى توجيه من طبيب العائلة.

وستكون محطات الفحص ستكون مفتوحة يوم الإثنين، في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والثانية ظهرا، في كل من البلدات التالية: ‎سخنين ملعب الدوحة، و‎باقة الغربية ساحة الديوان، و‎أم الفحم السوق البلدي، و‎الطيبة الملعب البلدي، و‎كسيفة مدرسة المتنبي، و‎دير الأسد المدرسة الثانوية.