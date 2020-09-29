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منظومة الـ"5G" متاحة في البلاد بدءًا من اليوم

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 14:56

منظومة الـ"5G" متاحة في البلاد بدءًا من اليوم
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أتاحت وزارة الاتصالات الإسرائيليّة، صباح اليوم الثلاثاء، منظومة الجيل الخامس (5G) لشركات الاتصالات في البلاد.

يُذكر أن الشركات التي ستبدأ العمل بمنظومة الجيل الخامس هي؛ "بيليفون"، "هوت موبايل" و"بارتنر"، وهنّ الشركات الوحيدات اللواتي استطعن استحقاق الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على خدمة المنظومة.

ولكن، نصبت هذه الشركات مئات الهوائيات فقط، الفعّالة للخدمة في مختلف أنحاء البلاد، والذي يسمح في الوقت نفسه لكمية مستخدمين قليلة.

ما هو الجيل الخامس؟

يقدم الجيل الخامس تحسنا بعشرة أضعاف على الأقل، من حيث أداء الشبكة. وفيما كانت شبكة الجيل الرابع بمثابة التطور الكبير السابق بعد طرحها عام 2009 مع سرعة قصوى تبلغ 10 ميغابايت في الثانية، فإن الـ"5 جي" تستعد لتوفير سرعات قصوى تتراوح بين 10 غيغابايت وحتى 20 غيغابايت في الثانية.

وستنخفض فترة انتظار الشبكة من 30 مللي ثانية إلى حوالي 1 مللي ثانية، وهي سرعة مثالية لبث ألعاب الفيديو، ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وإنترنت الأشياء الذي يترقب من الشبكة الجديدة، أن تربط أجهزة الاستشعار والحواسيب، وأجهزة الأخرى عبر فترات انتظار منخفضة للغاية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجيل الخامس
#5g
#وزارة الاتصالات الإسرائيلية

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