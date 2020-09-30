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البلدات العربيّة: انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 7,948

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 15:10

البلدات العربيّة: انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 7,948
محطة فحص كورونا في دير الأسد (تصوير: "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح اليوم الأربعاء، 35,113 حالة على الأقل، مع تسجيل 1,024 إصابة جديدة منذ يوم الأحد؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه منذ يوم الأحد لغاية اليوم تم تسجيل 1,024 إصابة جديدة في البلدات العربية (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).

وانخفض عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 7,948 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 140 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).

وأشار تقرير الهيئة إلى أن "مجمل عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام السبعة الماضية 2,804 إصابة على الأقل (يُذكر أن وزارة الصحة لا تنشر عدد الإصابات الجديدة في الأيام السبعة حول 35 بلدة عربية بحجة أن عدد الإصابات الجديدة فيها لا يتعدى 15 إصابة منهم 5 بلدات مع عدد إصابات جديدة ما بين 11-14 إصابة و11 بلدة مع 6 إلى 10 إصابات جديدة وكذلك 19 بلدة مع عدد إصابات جديدة ما بين 1 وحتى 5 إصابات)".

ولفت التقرير اليومي الصادر عن الهيئة العربية للطوارئ إلى أن أكثر من 52% من مجمل الإصابات في المجتمع العربي منذ بداية الأزمة تم تسجيلها في الشهر الحالي.

وبلغ مجمل عدد الإصابات خلال الشهر الحالي أيلول/سبتمبر أكثر من 18 ألف إصابة جديدة مقارنة بـ10 آلاف إصابة في الشهر الماضي آب/أغسطس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#المجتمع العربي

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