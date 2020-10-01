47 مصابا بكورونا في مستشفيات الناصرة.. ونقاط "درايف إن"

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الخميس، بيانًا، تظهر فيه صورة الوضع القائم، في أقسام كورونا في مستشفيات مدينة الناصرة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات مدينة الناصرة 47 مصابا بينهم 29 بحالة خطيرة.

وأظهر البيان أن قسم كورونا في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) يستقبل 29 مريضا بينهم 18 بحالة خطيرة، بينهم أربعة موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبناءً على ما بيّنت المعطيات فإنه من بين المرضى في مستشفى الناصرة الإنجليزي، 10 حالات متوسطة ومريض بحالة طفيفة، وتم إجراء 192 فحصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أن قسم كورونا في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) في الناصرة يستقبل 18 مريضا بينهم 11 بحالة خطيرة، بينهم واحد موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويظهر من المعطيات أنه من بين المرضى في مستشفى النمساوي، 4 حالات متوسطة و3 مرضى بحالة طفيفة، وتم إجراء 14 فحصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأصدرت وزارة الصحة بيانًا توضيحيا حول نقاط ومراكز فحص كورونا "درايف إن" والتي لا تحتاج إلى تحويلة.

يوم الجمعة 09:00-14:00 ويوم السبت 16:00-22:00.

سخنين: ملعب الدوحة

يركا: المدرسة الابتدائية "ب"

شفاعمرو: قاعات عوادية

عرعرة: موقف المجلس المحلي

القدس - الشيخ جراح: كليرمون چنو

القدس - جبل المكبر: محطة "شرطة عوز إسرائيل"