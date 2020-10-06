طعن شابين في حيفا وعكا واعتقال زوجتيهما

تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم الثلاثاء، بطلب تمديد فترة اعتقال شابة عربية (26 عاما) من سكان المدينة، للاشتباه بضلوعها في جريمة طعن زوجها.

ووفقا للشرطة، فإنها قامت باعتقال الشابة الليلة الماضية، بعد إصابة زوجها بجراح خطيرة نتيجة تعرضه لجريمة طعن.

وأحيل المصاب (25 عاما) إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وهو بحالة متوسطة وفقا لبيان صدر عن الناطق بلسان المشفى.

وفي مدينة حيفا، اعتقلت الشرطة شابة عربية أخرى (28 عاما) بشبهة إقدامها على طعن زوجها (29 عاما) وهو من سكان عكا.

وبحسب مصدر طبي، فإن الزوج أصيب بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن، أحيل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب تمديد فترة اعتقال الزوجة على ذمة التحقيق.