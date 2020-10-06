كفر قاسم: أمر هدم لمبنى زراعي

أصدرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، الأحد الماضي، أمر هدم بحق مبنى زراعي بملكية مواطن من مدينة كفر قاسم، بحجة البناء غير المرخص.

وعلم أنه على الرغم من طلب الدفاع بتأجيل وتجميد أمر الهدم بسبب جائحة كورونا والإغلاق المفروض في البلاد، إلا أن هذا لم يسعف صاحب المبنى لدى اللجنة اللوائية من استمرارها بتهديد أصحابه بالهدم.

وطالب صاحب المبنى من خلال الاستئناف، المحكمة بتجميد أمر الهدم، فيما لم تصدر المحكمة قرارها بعد بهذا الشأن حتى الآن.

ووفقا للاستئناف، فإن صاحب المبنى يملك ترخيصا وأن أمر الهدم يخالف تفاصيل المبنى وغير مطابق للرخصة التي صدرت له.