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حيفا: نقل قاعدة الجبهة الداخلية من مدرسة المتنبي

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 13:12

حيفا: نقل قاعدة الجبهة الداخلية من مدرسة المتنبي
خيمة عيد "العُرش" قبل إزالتها من ساحة المتنبي
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

عقد صباح اليوم، الأربعاء، اجتماع عبر تطبيق "زوم" للتداول حول إقامة قاعدة للجبهة الداخلية ونصب خيمة عيد "العُرش" اليهودي في ساحة مدرسة المتنبي الإعدادية في حي عباس بمدينة حيفا.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في المدينة، الناشط بلال حُصري، مسؤولين من البلدية، مسؤولي الأمن، الرفاه الاجتماعي، أعضاء بلدية ومندوبي جمهور من عدة أحياء في حيفا.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في حيفا، بلال حُصري، لـ"عرب 48"، إنه "جرى الاتفاق على إزالة خيمة عيد "العُرش" اليهودي من ساحة المدرسة، كما جاري البحث عن مكان آخر لنقل عناصر الجبهة الداخلية حتى يوم الجمعة، إذ يحظر دخول أي جندي لساحات المدرسة خلال الدوام".

رئيس مجلس لجان أولياء أمور الطلاب في حيفا، بلال حُصري

واستنكر حُصري تهجم أحد ممثلي الجمهور عليه بسبب نشره القضية في وسائل الإعلام، بالقول "نشكر كل من بذل جهودا في هذه القضية، ونقول لكل من حاول الاصطياد بالمياه العكرة والتحريض ضدي بالسر والعلن نحن هنا لخدمة أبناء مجتمعنا، ونقوم بواجبنا تجاه طلابنا حتى لو لم يرق لكم".

وختم حُصري بالقول "يدنا ممدودة للعمل المشترك بما فيه للمصلحة العامة، نعي حساسية القضية وبالتالي تصرفنا بحكمة وشفافية تجاه أبناء مجتمعنا".


#مدرسة المتنبي
#حيفا
#بلال حصري
#الجبهة الداخلية

حيفا: نقل قاعدة الجبهة الداخلية من مدرسة المتنبي

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