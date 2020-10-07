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خلال 5 أيام: دفع 20 ألف غرامة بسبب مخالفة قواعد كورونا

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 15:57

خلال 5 أيام: دفع 20 ألف غرامة بسبب مخالفة قواعد كورونا
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عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

حصّلت سلطات الإنفاذ والجباية خلال الأيام الخمسة الأخيرة أكثر من عشرين ألف غرامة، غالبيتها العظمى بسبب عدم ارتداء كمامة وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بحسب ما بيّنت معطيات السلطة، اليوم، الإثنين.

بينما بلغ إجمالي الغرامات حتى 4 تشرين أول/أكتوبر 148،905،500 شيكل.

وبحسب المعطيات التي نشرها الناطق باسم السلطة، عماد شخيدم، فإن مجمل عدد الغرامات وصل 20185، منها 19350 بسبب عدم مخالفة قواعد كورونا، وهي التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة.

ويقوم مركز جباية الغرامات في سلطة الإنفاذ والجباية بتحصيل غرامات كورونا التي تفرضها الشرطة، وتبيّن معطياته أنه بالتزامن مع زيادة عدد البلاغات المقدمة، حدثت زيادة كبيرة في دفع الغرامات.

وحتى الآن، وفق المعطيات، دُفِعت 60،723 غرامة بقيمة 25،712،371 شيكل، وفي 5 أيام حُصّلت 1،329،544 شيكل.

وقال مدير مركز جباية الغرامات التابع لسلطة الإنفاذ والجباية، دورون تشتيت، إنه من الواضح أن "المواطنين يستوعبون أن الغرامات المفروضة على المخالفين لأنظمة كورونا يجب دفعها، وأن الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة حول إلغاء الغرامات غير صحيحة. لدى المواطنين 90 يومًا لدفع الغرامة في جميع مكاتب البريد أو من خلال موقع سلطة الإنفاذ والجباية. في نهاية الـ90 يومًا. تصبح الغرامة دينًا كما هو محدد في القانون المركزي وتضاف متأخرات بنسبة 50٪".


#فيروس كورونا
#مخالفات كورونا
#غرامات كورونا

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