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قلنسوة: تظاهرة خارج مبنى البلدية ترفض إدخال اتحاد المياه

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 18:27

قلنسوة: تظاهرة خارج مبنى البلدية ترفض إدخال اتحاد المياه
تحرير: طارق طه
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

يشهد اجتماع بلدية قلنسوة، من أجل التصويت على دخول اتحاد مياه "الشارون" لإدارة مياه المدينة، أجواء مشحونة رافضة التصويت لصالح تسليم اتحاد المياه هذا الملف.

وتقام في هذه الأثناء جلسة البلدية في قاعة الجلسات، ويتزامن معها تظاهرة أمام البلدية رافضة للقرار.

وطالب المتظاهرون من البلدية العدول عن نيتها إدخال اتحاد مياه إلى البلدة، كذلك هتفوا هتافات ضد إدارة البلدية، ورفعوا شعارات رافضة.

وتعكف إدارة بلدية قلنسوة على إدخال اتحاد مياه للبلدة، وفي هذه الأثناء يتم التصويت على القرار بجلسة في البلدية.

وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة أمام البلدية، كذلك منعت قوات الشرطة المتظاهرين من أهالي قلنسوة الدخول إلى ساحة البلدية وأغلقت البوابة أمامهم.


#قلنسوة
#اتحاد المياه
#تظاهرة
#جلسة البلدية للتصويت

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