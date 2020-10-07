قلنسوة: رفض لقرار البلدية بإدخال اتحاد للمياه

تعقد بلدية قلنسوة مساء اليوم، الأربعاء، اجتماعا من أجل التصويت على إمكانية دخول اتحاد للمياه من أجل إدارة المياه في المدينة.

ودعا الحراك الشبابي في قلنسوة إلى تظاهرة احتجاجية رفضا لقرار البلدية ودخول اتحاد مياه إلى المدينة، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة.

وعلم أن أصواتا كثيرة تتعالى في قلنسوة قبيل الجلسة، مطالبة البلدية بالعدول عن نيتها في إدخال اتحاد مياه إلى المدينة.

وقال عضو الحراك الشبابي في قلنسوة، عبد الرحيم عودة، لـ"عرب 48"، إن "اتحاد المياه يعني كارثة كبيرة على قلنسوة ومواطنيها، نحن في أزمة اقتصادية والاتحاد سيشكل أزمة أخرى".

وأشار إلى أن "كل السلطات المحلية التي قامت بإدخال اتحاد مياه إلى بلداتها، مواطنيها حتى الآن يعانون ونحن نسمع في وسائل الإعلام عما يجري من إشكاليات بسبب اتحاد المياه".

وختم عودة بالقول "حتى لو كانت هناك إيجابيات بالموضوع، إلا أن السلبيات أكثر وفي الأساس هذه شركة ربحية وهدفها مضاعفة أرباحها، والمواطنين آخر همها".