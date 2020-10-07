مجد الكروم: 3 وفيات بفارق ساعات إثر كورونا

توفي 3 مسنين بينهم امرأة من قرية مجد الكروم في منطقة الشاغور في غضون ساعات، في أعقاب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وعلم أن المسنين رقدوا على مدار الأيام الأخيرة في المستشفى، وخلال ساعات الليلة الماضية جرى الإعلان عن وفاتهم بعد تراجع طرأ على حالتهم الصحية.

وارتفع عدد الوفيات في مجد الكروم إلى 4 خلال أقل من يوم، بعد وفاة امرأة (62 عاما) في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، مساء الثلاثاء.

وورد على لسان الناطق بلسان مستشفى الجليل الغربي في نهريا، صباح اليوم الأربعاء، أن "85 مريضا يرقدون في أقسام كورونا، بينهم 48 بحالة خطيرة".

وأشار إلى أنه "من بين المصابين 18 بحالة حرجة وموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى 25 بحالة متوسطة والآخرون بحالة طفيفة".

أم الفحم: 8 إصابات جديدة وتراجع عدد الحالات النشطة

سجلت مدينة أم الفحم 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفي المقابل طرأ ازدياد على عدد المتعافين ليتراجع عدد الحالات النشطة إلى 210.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، بأن "مجمل عدد الإصابات منذ انتشار الفيروس وصل إلى 2379، فيما أجري 129 فحصا أمس الثلاثاء".

وذكر فؤاد، أن "محطة لفحوصات كورونا تجرى اليوم، الأربعاء، من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الثامنة والنصف مساء، مع توجيه من الطبيب فقط".