أم الفحم مدينة صفراء: إصابتان جديدتان فقط بكورونا

أصيب شخصان بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم، أمس الجمعة، في أدنى عدد إصابات يومي منذ أسابيع، بحسب ما أعلنت البلدية، اليوم، السبت.

ويصل عدد الإصابات النشطة في أم الفحم إلى 169 إصابة، بينما يصل عدد الإصابات الكلي منذ بدء الجائحة إلى 2395.

وبحسب ما أعلنت بلديّة أم الفحم، فقد تغيّر تعريف المدينة من "برتقالية" إلى "صفراء" على شارة الخطّة الحكومية "إشارة ضوئية"، اليوم السبت.

وقالت البلدية إنّ "العلامة الآن لأم الفحم هي 4.6 وفي حال وصلت إلى ما دون 4.5 سنتحول إلى اللون الأخضر. عدد الفحوصات خلال الأسبوع الأخير 730 فحصًا".

وأعلنت البلدية عن فحوصات عند الرابعة عصر اليوم السبت وحتى الثامنة مساءً في السوق البلدي، بتوجيه من الطبيب فقط، بينما ستكون الفحوصات بدون تحويلة طبية في كفر قرع فقط.