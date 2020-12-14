إعلان موعد انتخاب رئاسة لجنة المتابعة وآخر موعد للترشّح

أعلنت لجنة الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، 19 من الشهر الجاري، موعدًا لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة، مُشيرة إلى أن يوم الأربعاء المُقبل، سيكون الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للجنة.

وقالت اللجنة، في بيانها الذي أصدرته اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مساء اليوم الإثنين، إنه "بناءً على قرارات المجلس المركزي، ووفقا للنظام الداخلي، (ستُجرى) الانتخابات، يوم السبت القادم (2020/12/19)، والموعد النهائي لتقديم الترشيحات للجنة الانتخابات، (سيكون متاحا حتّى) مساء يوم الأربعاء (2020/12/16)".

وذكرت اللجنة أن القرارات اتُّخِذت "بناءً على الاجتماع الأخير للمجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، والذي عُقد مساء يوم السبت الماضي، ووفقا للنظام الداخلي المُقرَّر والأحكام العامة المتَّفَق عليها".

وأوضحت أن "عملية الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا ستجري يوم السبت القادم بتاريخ 2020/12/19، بين الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، ولغاية الساعة السادسة مساءً (18:00)، في مكاتب اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا في الناصرة (حي الورود)، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الصحية، وإجراءات الوقاية في مواجهة فيروس كورونا".

وأضافت: "كما تعلن لجنة الانتخابات أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، خطيا، للجنة الانتخابات، والتي بدأت مُنذ مساء السبت الماضي (2020/12/12)، ستنتهي عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء القادم (2020/12/16)".

وقالت اللجنة إنه "يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المركزي للجنة أن يُقدِّم ترشيحه خطيا لرئاسة لجنة المتابعة مُرفقا بترشيحه الخطيّ من قبل أحد مُركّبات لجنة المتابعة العليا، على الأقل، كما يحق لأي شخص من خارج عُضوية المجلس المركزي، من أبناء الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، أن يقدم ترشيحه رسميا وخطيا، على أن يكون مَمْهورا بدعم وتزكية من مركَّبين اثنين، من مركبات لجنة المتابعة العليا، على الأقل".

وأضافت: "ووفقا للنظام الداخلي وأحكامه العامة وقرارات المجلس المركزي، كأعلى هيئة من هيئات لجنة المتابعة، فإن جميع أعضاء المجلس المركزي للجنة هم فقط من يحق لهم المشاركة في انتخاب رئيس لجنة المتابعة، بحيث يفوز برئاسة اللجنة مَنْ يحصل على غالبية أصوات المشاركين في الانتخابات من أعضاء المجلس المركزي، أي بالغالبية العادية".

ويضمّ المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا 62 عُضوا يمثلون جميع مُرَكِّبات لجنة المتابعة، من سكرتارية اللجنة القطرية وممثلي المدن المختلطة والساحلية وقيادات جميع الأحزاب والحركات السياسية الممثِّلَة للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد.

واعتبرت لجنة الانتخابات أن "عملية الانتخاب لرئاسة لجنة المتابعة العليا بمثابة محطة هامة وتاريخية، من محطات مسيرة ومسار، وبقاء وتطور الجماهير العربية الفلسطينية في وطنها، لا سيّما أن لجنة المتابعة، ومُنذ عقود، تُعْتَبَر الهيئة التمثيلية والقيادية والسياسية الوحدوية والوطنية الأعلى لهذه الجماهير، بكل تنوّعها وتعدّدها واختلافاتها السياسية والفكرية والأيديولوجية وحتى الثقافية، وفي ظروف ومستجدات وتحديات سياسية وجماعية مُرَكَّبة وخطيرة ومصيرية، تواجهنا جميعا ومعا دون استثناء، وعلى مختلف المُستويات".

وقالت اللجنة إنها تعمل على "أن تجري هذه العملية بنظام وشفافية، وفي إطار رؤية واضحة المعالم في مواجهة تحدّيات الحاضر والمستقبل، كمحطة حيوية وضرورة حيَّة من مسيرة تطوّر وارتقاء لجنة المتابعة العليا، كإحدى أهم وأعلى هيئات ومؤسسات الجماهير العربية عُموما".