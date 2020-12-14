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تظاهرة احتجاجية لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيست

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 14:35

تظاهرة احتجاجية لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيست
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من أصحاب المطاعم في البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين، في تظاهرة احتجاجية أمام مبنى الكنيست تحت شعار "خلص بكفي… بدنا نفتح".

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وحضر عدد من نواب القائمة المشتركة وشاركوا المتظاهرين في وقفتهم الاحتجاجية، داعين إلى دعم أصحاب المطاعم المتضررين من الجائحة وإغلاق المطاعم.

ورفع أصحاب المطاعم شعارات عدة وهتفوا مطالبين بإعادة فتح المطاعم وأغلقوا الشارع أمام مبنى الكنيست، قام بعض المتظاهرين بمحاولة إحراق كرسي فتدخلت قوات الشرطة ومنعتهم من ذلك.

دعا أصحاب المطاعم السلطات إلى رفع الإغلاق عن المطاعم وإعادة فتحها مع الحفاظ على التعليمات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مطاعم
#كورونا
#الكنيست
#القدس
#تظاهرات احتجاجية

تظاهرة احتجاجية لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيست

تظاهرة احتجاجية لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيست

تظاهرة احتجاجية لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيست

تظاهرة احتجاجية لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيست

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