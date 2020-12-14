كفر قرع: إصابة خطيرة لفتى بجريمة إطلاق نار

أصيب فتى (15 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه بعد منتصف الليل إلى جريمة إطلاق، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتقلت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في قرية كفر قرع، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الميدانية لفتى يعاني من جروح في الأطراف، وتم نقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لاستكمال العلاج.

ووصلت دوريات الشرطة إلى موقع الجريمة وأغلقت المكان، وشرعت بالتحقيق وجمع الأدلة والإفادات للوصول لطرف خيط لفك رموز الجريمة، لكن دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

تشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وفجر الأحد، قتل زياد غريفات (48 عاما) إثر شجار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، وبمقتل غريفات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 93، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في عدد قليل من هذه الجرائم.