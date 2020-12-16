النقب:تهمة القتل لمطلق النار في عراد على محمد الأطرش

تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد أرييه شيف (70 عاما)، تنسب له ارتكاب جريمة قتل حين أطلق النار في بلدة عراد على الشاب محمد الأطرش (35 عاما) من قرية الأطرش المسلوبة الاعتراف في النقب، بذريعة أن الشاب اقتحم ساحة منزل شيف وأراد سرقة السيارة.

وأبلغت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المحامي شاشي جاز والمحامي عيدان شيني، اعتزامها تقديم لائحة اتهام ضد موكلهما شيف، حيث جرى استدعائهما إلى جلسة استماع قبل الشروع بإجراءات تقديم لائحة الاتهام للمحكمة.

وأنهت الشرطة في مطلع الأسبوع الجاري التحقيقات في ملف جريمة قتل الأطرش، وجرى تحويل ملف التحقيق والأدلة والشهادات ضد شيف إلى النيابة العامة للتباحث واتخاذ القرار النهائي، حيث يرجح أن بعد فحص الملف والأدلة، ستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد شيف بموجب المادة "300 أ" من قانون العقوبات.

ويتضح من ملف التحقيق الذي حول للنيابة العامة، أنه وصلت إلى عراد سيارة بداخلها 3 شبان بينهم محمد الأطرش، اعتزموا بحسب مزاعم الشرطة، سرقة سيارات، وتوجهوا إلى الشارع الذي يسكن فيها شيف، ووفقا لمواد التحقيق اقتحم الأطرش سيارة شيف الذي سمع ضوضاء وخرج نحو سيارته بمسدسه الذي بحوزته بتراخيص.

ويظهر شيف في شريط الفيديو وهو يطلق النار بهدف إصابة الأطرش خلافا لادعائه السابق بإطلاق النار باتجاه الإطارات. كما يظهر الشريط الذي يعتبر الدليل المركزي في الملف أن شيف يتوجه لسيارته بلا نظاراته وبيده مسدسه، وعندما لاحظ أن الأطرش اقتحم سيارته وينوي الهرب بها، وعلى بعد أقل من مترين، أطلق النار من مسدسه صوب الأطرش من الجانب الأيمن للسيارة، وذلك خلافا لما قاله في التحقيق أنه صاح بالأطرش وطلب منه التوقف.

وطالبت عائلة الأطرش من النقب بمعاقبة قاتل ابنها محمد، ونفت الادعاء بأنه قُتل بسبب اقتحامه سيارة في مدينة عراد. وترك محمد الأطرش خلفه 9 أبناء وزوجتين في قرية الأطرش، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتحريش وسلب الأرض، حديثا.

وكان شيف قد أطلق النار في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على الأطرش بزعم أنه حاول سرقة سيارته، ونقلت سيارة إسعاف الشاب العربي إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث كان يعاني من جروح خطيرة، وأعلن المستشفى لاحقا عن وفاته متأثرا بجروحه.